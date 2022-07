Castan lascia il calcio: “Ringrazio Sabatini che è stato come un padre per me. Garcia mi ha dato un sostegno incredibile” – VIDEO

Leandro Castan dice basta. L’ex difensore della Roma, tramite il proprio profilo Instagram, lascia il calcio giocato. Queste le sue bellissime parole:

“È arrivato il momento più difficile per un calciatore. Dio mi ha dato più di quello che ho sognato, mai avrei immaginato di giocare nelle squadre in cui ho giocato e di vincere quello che ho vinto. Non immaginavo nemmeno che, a 27 anni, nel momento migliore della mia carriera, dopo un giramento di testa, i dottori mi potessero dire che non avrei più giocato a pallone. Non sapevo cosa pensare. Oggi, 8 anni dopo, posso dire che è finita. Non sono più riuscito ad arrivare a vincere trofei o a giocare ad alto livello ma ho vinto l’avversario più difficile della mia vita. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a continuare la mia carriera. Ringrazio la Roma, Walter Sabatini che è stato come un padre per me. Garcia mi ha dato un sostegno incredibile, tutti i tifosi mi hanno dato un appoggio incredibile, grazie a tutti i miei amici italiani che mi hanno aiutato in questo percorso. Io ricorderò delle cose buone. Un abbraccio grande“.