Castan emoziona Trigoria: visita a sorpresa e omaggio speciale da Pellegrini – FOTO

Giornata di emozioni a Trigoria, dove Leandro Castan ha fatto ritorno a sorpresa nel centro sportivo della Roma. L’ex difensore brasiliano, protagonista di una delle migliori stagioni difensive della storia recente giallorossa accanto a Medhi Benatia e Kostas Manolas è stato accolto con grande affetto da staff e giocatori.

Castan ha condiviso sui propri profili social immagini e video della visita, mostrando anche un momento tenero con i suoi tre figli, immortalati mentre indossano una maglia speciale: quella del capitano Lorenzo Pellegrini, numero 7 della Roma. Un gesto che ha commosso i tifosi e che testimonia il legame ancora vivo tra Castan e l’ambiente romanista.

Il brasiliano ha voluto ringraziare pubblicamente Pellegrini con un messaggio semplice ma sentito: “Grazie mille, amico mio”, a conferma di un rapporto di stima e affetto che va oltre il campo.

La visita di Castan ha riacceso i ricordi di una Roma solida e combattiva, e ha regalato ai tifosi un momento di nostalgia e orgoglio. Un ritorno che ha fatto battere il cuore di Trigoria