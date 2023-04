Continuano gli screzi tra Mourinho e Cassano. Nel post partita di Roma-Feyenoord lo Special One ha stuzzicato fantantonio con una battuta: “C’è uno studio pieno di opinionisti e campioni che vuole farti delle domande”, gli dice il giornalista collegato dall’Olimpico. “Non c’è Cassano?”, la risposta del tecnico. L’ex attaccante ha replicato alla Bobo TV: “Anche ieri sera ha parlato di me. Io da giocatore ero forte, ma suonato come un tamburo. Lui invece come allenatore fa ca**re. Ha solo c**o…”