Antonio Cassano, ex calciatore che ha regalato tante emozioni ai tifosi giallorossi nei primi anni 2000, è tornato a parlare della Roma, più precisamente dell’importanza di Matias Soulè nella rosa di Gasperini. Durante l’ultima puntata della trasmissione Viva El Futbol, l’ex talento pugliese ha parlato dell’esterno argentino e del dualismo con Dybala; ecco le sue dichiarazioni.

“Soulé è un talento clamoroso, lo ha fatto vedere a Frosinone e anche quando era ragazzino alla Juve. Già dall’inizio dicevo puntiamo su Soulé e non su Dybala, perché se Dybala non va via gli metti pressione involontariamente e viene fuori come l’anno scorso che deve fare per forza una partita di un certo livello altrimenti la stampa comincia a dire che deve giocare Dybala e il ragazzo può avere difficoltà. Per Gasperini è perfetto, lo ha fatto capire contro il Pisa. Dybala entra? Perfetto, va lui a sinistra. Soulé rimane lì, perché è il giocatore più importante per Gasperini e lo ha dimostrato. Fa le due fasi, fa la differenza, ha forza. E’ un giocatore fenomenale, fantastico, un talento naturale e incredibile. Gasperini lo ha fatto capire: se Dybala sta bene può essere un valore e può giocare, ma Soulé è un giocatore veramente fantastico. Ha beccato l’allenatore perfetto”.