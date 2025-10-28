Antonio Cassano torna a far parlare di sé con una delle sue classiche uscite al vetriolo. L’ex fantasista della Roma, durante la trasmissione “Viva el Futbol”, ha commentato l’attuale panorama degli allenatori di Serie A, riservando parole durissime per José Mourinho e Massimiliano Allegri, e al contrario, elogiando Gian Piero Gasperini.

“Tra i migliori in Serie A, Allegri non lo paragono a Conte, Sarri o Gasperini, almeno le loro squadre hanno un’identità, le vedi giocare e sono riconoscibili. Quelle di Allegri invece fanno un gol e poi si chiudono dietro. Lui non migliora nessuno”.

Poi l’ex numero 10 ha rincarato la dose, tirando in ballo anche lo Special One: “Allegri ha vinto, Mourinho ha vinto, ma i trofei possono metterseli nel cu***. Non me ne frega niente: nella vita devi lasciare qualcosa nel cuore della gente e dei calciatori”.

Parole dure, come da tradizione per Cassano, che ancora una volta non ha risparmiato nessuno, confermando la sua ammirazione per Gasperini e la sua idea di calcio fatta di identità, gioco e crescita dei giocatori.