Cassano risponde a Mourinho: “Non le ho mai prese da Livaja. Hai fatto un’altra figura di m…”

Antonio Cassano replica a Mourinho. L’ex giocatore della Roma ha risposto alle parole del tecnico nel post partita di Roma-Torino. Il barese ha condiviso la risposta sulle storie: “Cari follower, come andiamo? Bene? Carichiamo? Domani sera sarò alla BoboTv e dirò tutto lì, però voglio anticipare una cosa. Visto che tanti mi stanno scrivendo, tanti mi stanno dicendo, tanti stanno scrivendo cag**e su quello che ha detto Mourinho, che poi arrivano i Livaja della situazione e che poi diventa dura. Nella mia vita non è mai stato duro niente, anzi il vero momento duro l’ho vissuto dagli 0 ai 18 anni, perché dove vivevo io o eri sveglio e furbo o figlio di una buona donna, oppure non andavi avanti. Quelli erano i momenti difficili. Sulla cosa di Livaja, ho litigato con lui, ci siamo detti di tutto e di più, io a lui e lui a me. Dopo due giorni, amici come prima e siamo andati avanti. Mia madre mi ha insegnato, caro Mourinho, lo dico a te e a tutti quelli che dicono cag**e, di non avere mai paura di niente e di nessuno e affrontare tutto e tutti. Io non ho paura di litigare con qualcuno, capisci? Le mani? Io non l’ho mai fatto in 18 anni di carriera. Poi nella vita privata quello è altro. Ho discusso e litigato con 30 mila persone”