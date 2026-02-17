Antonio Cassano ha rilasciato delle dichiarazioni a Viva el Futbol, tra i temi trattati c’è anche il momento degli attaccanti della Roma soffermandosi su Malen.

Queste le sue parole:

“Malen è un ottimo giocatore, ma la Serie A è cinque livelli sotto la Premier League. Chi arriva in Italia dall’Inghilterra fa la differenza. Faceva panchina anche al Borussia Dortmund. A Gasperini piace tanto e lui ha indovinato il giocatore giusto, ha fatto benissimo la Roma a prenderlo. Per questo calcio va benissimo Malen. Emery è tra i top al mondo, probabilmente non era al suo livello in Inghilterra“.

Poi un commento su Vaz e Soulé:

“Vaz è ancora grezzo, fa fatica. È un giocatore che ancora deve riuscire ad entrare nei meccanismi di Gasperini. E Soulé si deve svegliare, è già da un paio di mesi che sta facendo male. È vero che stranamente da quando è rientrato Dybala sta facendo meno bene, però o si sveglia o può andare via“.