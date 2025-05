La storia del caos post Roma-Fiorentina causato da Zaniolo non sembra essere vicina alla conclusione. Infatti dopo le varie parole spese sia dal club giallorosso che dal calciatore, oggi sono iniziati i primi interrogatori dei testimoni presenti lunedì sera presso la Procura Federale della FIGC. Come riportato dalla Gazzetta Ragionale, questo pomeriggio verranno ascoltati Litti e Almaviva, che secondo le ricostruzioni sono state le due vittime di quanto accaduto. I due sono stati accompagnati in Procura dal team manager della Primavera Manuel Marzocca.