La presunta vicenda di stalking che ha coinvolto Lorenzo Pellegrini si avvia alla chiusura. Il centrocampista della Roma, accusato da una escort 26enne in un’intervista a Fabrizio Corona pubblicata su dillingernews.it, ha chiesto un risarcimento di almeno 100 mila euro, da devolvere in beneficenza. La richiesta, come riferisce Il Messaggero, è contenuta nella costituzione di parte civile depositata ieri al gup di Roma dall’avvocato Federico Olivo.

Secondo l’accusa, la donna aveva presentato cinque denunce, sostenendo di aver avuto una relazione con il calciatore e di aver subito comportamenti molesti, fino all’attivazione del codice rosso con segnalazioni alle procure di Parma, Roma e Avezzano. Le indagini dei carabinieri di Roma hanno però escluso qualsiasi contatto: i due non si sarebbero mai incontrati. L’analisi dei tabulati telefonici e le verifiche sugli spostamenti hanno smentito i racconti, dimostrando che i telefoni non sono mai stati nello stesso luogo, nemmeno in occasione dei presunti inviti allo stadio Olimpico.