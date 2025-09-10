Una vicenda che ha turbato la Roma e il suo capitano Lorenzo Pellegrini approda ora in tribunale. La procura di Roma ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per la donna che aveva accusato il centrocampista di molestie, così come per Fabrizio Corona, coinvolto nella diffusione della notizia. La donna è accusata di minacce e calunnia, mentre al fotografo viene contestata la diffamazione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la donna aveva presentato cinque denunce sostenendo di aver avuto una relazione con Pellegrini e di essere stata vittima di atteggiamenti molesti. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini hanno però escluso ogni contatto tra i due: tabulati telefonici e altre prove dimostrano che non si sono mai incontrati. Resta quindi il mistero sulle ragioni che hanno spinto la donna a indicare proprio Pellegrini.

La vicenda, amplificata sui social da Corona, ha comunque avuto un impatto sull’immagine del calciatore. Sarà ora il processo a chiarire le responsabilità e a far luce su un racconto che gli inquirenti ritengono completamente inventato.