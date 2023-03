Caso Serra, Mourinho porta tre testimoni della Roma: Lombardo, Scala e il dottor Manara

Dopo essere stato ascoltato ieri Mourinho nella sede della procura federale, questa mattina in via Campania si sono presentati altre tre componenti della Roma. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sono tre i testimoni ascoltati dal procuratore capo Giuseppe Chiné: Lombardo Chief Football Operating Officer del club, il dottor Manara e Vito Scala che si occupa delle relazioni con gli arbitri. Nel frattempo la Roma depositerà il ricorso per la squalifica di due giornate del tecnico. L’obiettivo è toglierle entrambe per avere Mourinho in panchina già domenica sera contro la Juventus.