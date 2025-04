Leandro Paredes ha voluto rispondere ad alcune insinuazioni uscite questa mattina sul suo collegamento, con altri giocatori della Serie A, a un giro di scommesse illegali, risalente al 2021. Il numero 16 della Roma ha smentito però un suo coinvolgimento con una storia su Instagram. Le sue parole:

“pAlla luce delle versioni dei giornali, vorrei chiarire che non ho mai fatto e non sono stato coinvolto in scommesse illegali di alcun tipo”.