Caso Olimpico: Sport e Salute apre ai club

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mourinho e Sarri si lamentano da settimane delle condizioni del terreno di gioco dell’Olimpico. Anche al termine della vittoria contro l’Empoli, lo Special One ha dichiarato: “Zaniolo è un giocatore che soffre questo campo orribile perché vuole attaccare i difensori e fare inserimenti tra i due centrali. E’ uno dei giocatori che deve lottare contro questo campo tremendo“. Sport e Salute, l’ente che gestisce il campo, non ha ancora replicato ai tecnici e si dice pronta al confronto con le società per migliorare la situazione.