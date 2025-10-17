Ci sono sviluppi sul caso dei disordini avvenuti la notte della vigilia di Nizza-Roma, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Europa League disputato lo scorso 24 settembre.

Come riportato dall’avvocato Lorenzo Contucci su Instagram, sette dei tredici tifosi giallorossi arrestati sono stati rilasciati su cauzione. Durante l’udienza di riesame del 16 ottobre davanti alla Corte d’Appello di Aix-en-Provence, l’avvocatessa Luisella Ramoino (Foro di Nizza), che assiste undici dei sostenitori coinvolti, ha confermato la decisione: la Corte ha infatti parzialmente modificato la sentenza del Tribunale di Nizza, che aveva disposto la carcerazione per tutti gli imputati in attesa del processo.

L’udienza di merito è fissata per il 26 novembre presso il Tribunale di Nizza, dove verrà discusso il procedimento a carico dei tredici tifosi romanisti.