La Gazzetta dello Sport – La linea difensiva della Roma ha pagato. Oggi, infatti, è attesa la sentenza della Procura Federale su José Mourinho, riguardo alle dichiarazioni relative all’arbitro Marcenaro e a Berardi. L’allenatore portoghese e il club hanno patteggiato e la Procura ha accettato, varando una sentenza abbastanza mite. Mourinho non dovrebbe essere squalificato, ma pagherà una ammenda di 20.000 euro, così come la Roma. L’importo sarà devoluto in beneficienza all’Ail.