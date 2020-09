Caso Diawara. Schierato non in lista: la Roma rischia lo 0-3

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – L’attesa è tutta per oggi pomeriggio quando uscirà il comunicato del giudice sportivo. Il rischio che la Roma possa perdere per 3-0 è forte. Il motivo è l’utilizzo di Diawara non inserito nella lista dei 25 che ogni società deve presentare ad inizio stagione. Fino alla scorsa faceva parte degli under 22 ed era fuori questa lista. Il 17 luglio ha compiuto 23 anni giocando 4 gare di campionato, ma lì faceva fede la lista presentata ad inizio anno. La Roma si è semplicemente dimenticata di portare il centrocampista all’internop dei 25 invece è rimasto al fianco degli altri under 22. Un errore che dovrebbe portare alla sconfitta a tavolino e il regolamento in questo caso parla chiaro. Il club ammetterà l’errore, ma fa notare come sia stata una svista non certo finalizzata ad una frode. Mancherebbe il dolo ed è una tesi avvalorata dal fatto che la Roma aveva 4 slot liberi nella lista dei 25 e avrebbe potuto tranquillamente inserirlo. Inoltre al suo posto non è stato utilizzato nessun altro giocatore, quindi non c’è stato nessun vantaggio diretto. La Lega sabato mattina avrebbe mandato anche una mail per avvertire la Roma, questa mail però a Trigoria non risulta. Risulta però l’alert a cui è seguito un consulto telefonico con cui la Roma avrebbe ricevuto l’okay per far giocare Diawara.