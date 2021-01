Caso Diawara, sarà discusso a metà febbraio il ricorso al Coni

Domenica la Roma affronterà l’Hellas Verona nella prima giornata del girone di ritorno. All’andata, i giallorossi avevano pareggiato sul campo e perso a tavolino a causa del famigerato caso Diawara, con il centrocampista non inserito in lista per errore e sceso comunque in campo.

Come riferito da Il Tempo, il ricorso della Roma al Coni sarà discusso a metà febbraio dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto dall’ex Ministro Frattini.