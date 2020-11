Caso Diawara, i giallorossi cercano il punto di Verona

Il Messaggero – Dopo aver raggiunto il terzo posto con la vittoria di ieri sul campo del Genoa, la Roma oggi, approfittando dell’immobilità delle altre, proverà a prendersi la seconda posizione a pari merito con il Sassuolo a 15 lunghezze. I giallorossi, infatti, discuteranno il ricorso via web alle ore 14:30 alla Corte d’Appello, al fine di annullare il 3 a 0 a tavolino inflitto dal Giudice Sportivo per l’esordio in campionato a Verona contro l’Hellas. Il motivo della decisione era stato l’inserimento in lista di Amadou Diawara come Under 23, quando invece da questa stagione non è più da considerare un giovane. La missione è complicata, ma la Roma proverà a riprendersi quel punto conquistato sul campo dimostrando come non abbia tratto vantaggio da quest’errore, avendo comunque quattro posti a disposizione.