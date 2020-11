Caso Diawara, confermata la sconfitta a tavolino contro il Verona

Dopo una lunga attesa è arrivata la sentenza per il ricorso della Roma sul 3-0 a tavolino inflitto dal Giudice Sportivo nel match contro il Verona. L’udienza si è tenuta davanti alla Corte Sportiva d’Appello in videoconferenza nella giornata di ieri. Presenti per la Roma l’avvocato Conte e l’Ad Fienga. Il verdetto della Corte è stato chiaro: L’errore della Roma c’è stato e la buona fede o meno non rileva ai fini della pena: la sconfitta a tavolino contro il Verona resta. Di seguito il comunicato:

“La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Roma, confermando la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la società giallorossa con la perdita della gara per 0-3 per aver schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 giocatori della rosa”.