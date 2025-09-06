Casella: “Paratici somiglia ad Inzaghi. Esordirà se reggerà i ritmi di Gasperini”

Casella, ex direttore sportivo della Pro Vercelli, ha parlato in esclusiva a Tele Radio Stereo di Lorenzo Paratici, nuovo baby attaccante della Roma. Figlio del dirigente Fabio, il classe 2006 è stato voluto proprio da Casella ai tempi del settore giovanile piemontese.

Arrivato nelle ultime ore di mercato dalla Sampdoria, Paratici ha già lasciato il segno: giovedì una tripletta nell’amichevole contro il Roma City. E Casella racconta così la sua scoperta:

Come ha scoperto Lorenzo Paratici?

“Lo avevo preso che era nel settore giovanile dilettantistico, amatoriale, dopo essere uscito dal percorso Juve perché non lo reputavano pronto. Mentalmente Lorenzo vedeva un calcio che gli altri non vedevano, è un ragazzo precoce di cervello. Fisicamente magari era un po’ in ritardo, ma cerebralmente era avanti. Aveva movimenti da giocatore di Serie A, che difficilmente vedi in quelle categorie. Lo sta dimostrando negli anni.

A Vercelli era un po’ indietro ma con le sue qualità e con la voglia di dimostrare di poter avere un suo percorso, a prescindere dal cognome che porta, è riuscito a fare la differenza e a fare benissimo e questo lo ha portato ad arrivare alla Sampdoria. Dentro la testa è un giocatore velocissimo, riesce a essere sempre nel posto giusto al momento giusto”.