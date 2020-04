La strada per ripartire: “Tamponi e test per tutti”

Maurizio Casasco, presidente dei Medici Sportivi, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha spiegato i modi per poter ripartire dopo la pandemia da Coronavirus che sta colpendo l’Italia e il resto del mondo. Queste le sue parole:

“Quando si tornerà ad allenarsi non è di competenza dei medici sportivi ma delle istituzioni. Abbiamo dato delle indicazioni scientifiche sulla base delle consulenze che abbiamo avuto con i massimi esperti del settore nazionale e internazionale, tra i quali il n° 2 della Organizzazione Mondiale della Sanità. Non abbiamo invece dato indicazioni per la sicurezza di spogliatoi, trasferte e altro per rispetto di ciò che dovranno decidere le istituzioni”.

Cosa potrà influire in questo senso?

Le nuove evidenze scientifiche. Le innovazioni farmacologiche o tecnologiche. L’andamento generale dell’epidemia e il decorso post Covid da parte degli atleti che hanno vissuto e superato il Coronavirus. A un mese o sei mesi potrebbero cambiare le risposte del corpo.

Lo screening al momento viaggia prevalentemente coi tamponi che peraltro scarseggiano. Cosa immagina per monitorare la situazione?

Diciamo in maniera chiara che questa indagine tramite tampone dovrà avere come priorità chi è in prima linea come i medici. Ma a breve sarà disponibile un’altra strada, quella dell’esame sierologico per verificare o meno la presenza degli anticorpi.

Da cosa dipendono i tempi di ripresa oltre che dall’evolversi della pandemia?

Da molti fattori, ma sarà fondamentale la reperibilità maggiore dei tamponi e a breve dei test sierologici. Ma il contesto generale deve prevedere che l’attuale contagio scenda dal rapporto di una persona a tre a uno-uno o anche poco sotto uno. A quel punto anche la necessità di controlli in senso generale scenderà a livello numerico. Io credo che nel giro di 20 giorni potremmo trovarci nelle condizioni di operare con le due strade di monitoraggio.