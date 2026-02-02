CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Riuscite a immaginare certe coppie scoppiate? Alcune compagnie sono nell’immaginario collettivo di tutti proprio perché inseparabili. Quelle che però vanno incontro alla realtà, rischiano di prendere strade differenti. Così quello della Roma a Udine è un ritorno al passato, soprattutto a centrocampo, dove – per la prima volta – Cristante dovrà rinunciare al compare Koné e Gasperini farà a meno della coppia che mai aveva davvero diviso.

Koné era stato schierato dal primo minuto 22 volte su 22 partite di Serie A. Cristante fin qui ne ha saltata una soltanto, per squalifica: la partita casalinga contro il Sassuolo del 10 gennaio. Poi c’è sempre stato: mediano, trequartista, all’occorrenza pure difensore per tappare qualche buco, come ad Atene dopo il rosso di Mancini. Cristante sta ora contendendo a Mancio e Celik, gli altri due giocatori di movimento che come lui sono sopra i 2.200 minuti in campo, il ruolo di stakanovista della squadra.

Stasera lo affiancherà El Aynaoui, come è già accaduto in Europa League contro Lilla, Rangers e Midtjylland. Inoltre, l’Udinese è un’avversaria che ha sempre ispirato Cristante, un friulano DOC, nato a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Contro nessun’altra squadra il centrocampista ha vinto più partite, addirittura 11, con 2 pareggi e 5 sconfitte a completare il quadro. Nella penultima trasferta al Bluenergy, quella sospesa per il malore di N’Dicka e poi fatta recuperare in seguito, il numero 4 ha anche trovato un gol nei minuti di recupero.

Ricordi che stasera Bryan in qualche modo riavvolgerà, dimenticandosi di essere legato a questa terra e immaginandosi figlio e simbolo di Roma. Cristante è infatti all’ottava stagione in giallorosso, un periodo nel quale è sceso in campo 346 volte, meritandosi la fascia di capitano che oggi è salda sul suo braccio sinistro.