L’ex presidente della FIGC Franco Carraro è stato anche presidente del Milan (dal 1967 al 1971) e Sindaco di Roma (dal 1989 al 1993). Carraro è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare del match di questa sera: “Gestire una società a Roma è molto più complicato rispetto a Milano. Sotto la Madonnina, ci sono varie attrattive per i giocatori, ma qui c’è una pressione massacrante”.

Che cosa pensa di Milan e Roma oggi?

“La gestione da Elliott in poi è stata straordinaria, hanno sistemato i conti e vinto lo scudetto. Pioli – che mi piace moltissimo anche perché è pacato – fa parte di questo progetto. Quanto alla Roma, De Rossi sta facendo benissimo. Mourinho, per me, è stato straordinario all’Inter, quando vinceva anche senza un gioco brillante, ma per l’aspetto estetico è importante se c’è un balletto, non una partita. A Roma, forse, Mourinho era più concentrato nel fare i contratti e gestire il tifo, pensava più all’aspetto relazionale che a quello tecnico”.