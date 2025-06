Corriere della Sport (C. Zucchelli) – Se la Carrarese ha conquistato una meritata salvezza, un po’ di merito è anche suo. Luigi Cherubini ha 21 anni, è di proprietà della Roma e ancora non sa cosa lo aspetta nei prossimi mesi. Poteva andare alla Juve o al Milan ma ha scelto di rimanere a Trigoria.

Cosa è successo a gennaio 2024?

“Si parlava di mercato ma la realtà è che prendo una botta al ginocchio destro. Faccio una risonanza e viene fuori un’anomalia all’altro ginocchio, il sinistro. Controlliamo tutto e scopriamo che è una cisti da asportare immediatamente. Era un tumore benigno”.

Durissima

“Si ma adesso è passato. Quando hai 20 anni e senti quella parola ti vengono i brividi”.

Ci racconta il suo anno alla Carrarese?

“Molto bello, importante e formativo. Quando lotti per la salvezza devi essere maturo”.

Non parla solo di calcio, giusto?

“Esatto. Ho vissuto da solo e ho abitato vicino al campo in una città top, con persone perbene. I tifosi sono sempre stati dalla nostra parte”.

La cosa che l’ha stupita di più?

“Non pensavo ad un cambiamento così netto. Mi ha stupito il gruppo Carrarese, non me lo aspettavo così unito dal primo all’ultimo. Siamo stati una famiglia”.

Romanista cresciuto in provincia di Tivoli, ha altre passioni?

“Da piccolo mi piacevano gli sport da combattimento, poi ho fatto una scelta diversa”.

E adesso? Che fa l’anno prossimo?

“Non lo so ancora. Ammetto che mi piacerebbe partire in ritiro con la Roma”.

Cosa significa per lei la Roma?

“Tutto. Quando vai via capisci cosa ha fatto per te. Per me la Roma è casa e dirò sempre grazie a tutti”.

Sente ancora De Rossi e Mourinho?

“Mister Daniele mi ha scritto dopo una partita per farmi i complimenti, ho sentito anche Mourinho”.