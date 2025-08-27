Il Tempo (G. Turchetti) – Finalmente il ritorno in gruppo. Oggi Lorenzo Pellegrini ricomincerà ad allenarsi con i compagni, a distanza di tre mesi dall’intervento chirurgico in Finlandia per la lesione del tendine del retto femorale destro. Un lungo calvario, caratterizzato anche dalla settoplastica alla quale si è sottoposto ad inizio luglio. Ieri – alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini – il numero sette giallorosso ha lavorato ancora a parte, in attesa di sviluppi sul mercato. Terapie, invece, per Bailey, che dovrà restare lontano dal campo almeno fino all’ultima settimana di settembre per la lesione miotendinea del retto femorale della gamba destra.Continuano a lavorare individualmente anche Salah-Eddine e Gollini, per i quali Massara sta cercando una nuova sistemazione.

Ieri pomeriggio, intanto, è partita la vendita dei 1.100 biglietti riservati ai tifosi della Roma per la sfida contro il Pisa in programma sabato sera (ore 20:45) e non sono mancate le polemiche. Innanzitutto, per il prezzo stabilito dalla società nerazzurra – 45 euro, che diventano 49 con i diritti di prevendita – ritenuto eccessivo. E poi, per la decisione dell’Onms (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) di riservare la vendita esclusivamente ai residenti nella Provincia di Roma, in possesso della Tessera del Tifoso del club giallorosso. I tagliandi, inoltre, non potranno essere acquistati online, ma «soltanto nei punti vendita terrestri del circuito Ticketone presenti nella Provincia di Roma».