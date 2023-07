Intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Carnevali è tornato a parlare di Davide Frattesi, uno dei nomi più caldi nel mercato italiano. Ecco le sue dichiarazioni: “Non so quale sia la squadra perché adesso non c’è stata alcuna trattativa definitiva. Nel momento in cui ci saranno lo comunicheremo al giocatore. Con lui abbiamo un ottimo rapporto, è un ragazzo straordinario e cercheremo di accontentarlo con quelle che potrebbero essere le sue richieste. Una cosa è certa, se non troviamo un accordo economico che riteniamo giusto, che deve essere congruo al valore del giocatore senza le cifre spropositate che a volte si leggono, non abbiamo la necessità di cederlo. Può anche essere che la prossima stagione ripartiamo con lui”.