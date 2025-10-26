L’amore per la Roma non gli ha mai impedito di dire ciò che pensa, e anche questa volta Carlo Verdone non si è tirato indietro. L’attore e regista romano, da sempre tifosissimo giallorosso, ha espresso parole molto dure nei confronti della società capitolina, criticando apertamente la gestione del mercato estivo.

In un’intervista concessa a Il Tempo, Verdone ha definito “disastrosa” la campagna acquisti della Roma, sottolineando in particolare la mancanza di incisività del reparto offensivo: “È una squadra senza attacco. Dovbyk e Ferguson non stanno dando un apporto. Era necessario dare via Shomurodov? Anche Saelemaekers stava facendo bene”.

Oltre al calcio, l’attore ha parlato anche del suo legame indissolubile con la capitale, confessando che, nonostante il caos e il traffico, non riuscirebbe mai a lasciare Roma: “Se non avessi amato così tanto questa città, non avrei fatto Un sacco bello. Roma mi ha dato tanto, le sue piazze sono state un grande teatro di mitomani e megalomani che ho messo nei miei film”.