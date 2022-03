Carlo Mazzone, gli auguri della Roma per i suoi 85 anni- FOTO

Oggi Carlo Mazzone compie 85 anni. L’ex allenatore ha militato sulla panchina giallorossa per tre anni, dal 1993 al 1996 raggiungendo due quinti posti e un settimo posto in classifica. Resta nel cuore dei tifosi giallorossi soprattutto per aver lanciato in prima squadra il capitano: Francesco Totti. La Roma ha voluto celebrare il suo ex allenatore con un tweet augurandogli un buon compleanno:

Oggi Carlo Mazzone compie 85 anni 🎂 Buon compleanno, mister! 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/gW2hAdgu9i — AS Roma (@OfficialASRoma) March 19, 2022