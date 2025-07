Carles Pérez, ex attaccante della Roma oggi in forza all’Aris Salonicco, è stato ricoverato in ospedale a causa di un morso di cane ai genitali. Secondo quanto riportato dai media greci, le condizioni del calciatore spagnolo, classe 1998, non destano particolare preoccupazione, ma al momento non è previsto un suo ritorno immediato in campo.

L’incidente sarebbe avvenuto mentre il giocatore tentava di divincolarsi dall’animale. Fonti locali riferiscono che Pérez potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico nelle prossime ore. L’ex giallorosso, vincitore della Conference League con la Roma a Tirana, è arrivato da poche settimane in prestito dal Celta Vigo al club greco.