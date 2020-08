Carles Perez positivo al Covid-19: “Sto bene e sono asintomatico. Tornerò più motivato” – FOTO

View this post on Instagram

Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per il COVID19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai. Un abbraccio e ci vediamo presto sul campo ⚽️ Daje @officialasroma! ___ Hace dos días, para poder tener el máximo control de mi estado de salud antes de incorporarme a la pretemporada con el equipo realicé un test COVID19. Hoy me han dado el resultado y ha sido positivo. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado, totalmente asintomático, pero lógicamente aislado hasta que lo haya superado. Cuando los médicos me lo permitan, me incorporaré al trabajo con mis compañeros con más ganas que nunca. Un abrazo y nos vemos pronto en el césped ⚽️ Daje #ASRoma!