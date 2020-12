Carles Perez non pervenuto. Via in prestito?

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Sono passati 11 mesi dal suo arrivo a Roma e per Carles Perez si potrebbe ripetere lo scenario di quando lasciò il Barcellona. Al momento è fuori contesto e, probabilmente, anche fuori dai piani di Fonseca. Non riesce a trovare spazio, complice il cambio di modulo, con l’allenatore che punta sull’usato sicuro anche visto il mancato adattamento del giocatore al campionato italiano. Lo scorso anno ha disputato 7 gare da titolare su 15, mentre nel Barcellona era partito dall’inizio per otto volte su 12 match.

In questa prima parte di stagione ha sommato soltanto 111 minuti in Serie A nei quali ha segnato un gol nel 5-2 contro il Benevento. In Europa League 5 presenze senza mai lasciare il segno. Il suo futuro alla Roma è in bilico ed ora potrebbe partire in prestito nella finestra di mercato invernale. Resta però da trovare un acquirente: il club e l’agente sono al lavoro per trovare una soluzione.