La Roma perde 4-0 in casa del Napoli, ma Carles Perez non si lascia abbattere. All’indomani della sconfitta contro i partenopei in campionato, il calciatore spagnolo ha commentato sui social la partita disputata. Queste le sue parole su Instagram:

“Non abbassiamo la testa, continuiamo a combattere e a lavorare sempre uniti! Concentrato sulla prossima partita”.