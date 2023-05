Carl Brave: “La Roma è emozionante. Inviterò Mourinho al mio concerto”

Il cantante romano e romanista Carl Brave, ha rilasciato un’intervista a Leggo dove parla della sua fede giallorossa. Nell’intervista il cantate racconta anche del suo sogno di esibirsi al Colosseo e di un invito allo Special One. Queste le sue parole: “Sì, è salita questa passione insieme a Noemi. Con lei andiamo allo stadio insieme. È molto emozionante vedere tutte quelle persone tifare e soffrire insieme per una maglia. Un senso di appartenenza che ti fomenta”.

Ma c’è qualcosa che non ti piace dello stadio? “Per chi come me viene da un altro sport, la perdita di tempo durante le partite fa incazzare. I giocatori che si buttano per terra, sembrano morti e poi si rialzano”.

Mourinho? “Un grande, “the king”. Non l’ho mai incontrato, mi piacerebbe tanto. Quasi quasi lo invito al mio prossimo concerto, certo non ce lo vedo tanto a cantare Lieto Fine”.



Dove ti piacerebbe suonare? “Al Colosseo. È il sogno mio. Chi l’ha fatto, invece? C’ha suonato Ultimo, mortacci sua. Lo dico simpaticamente eh”.