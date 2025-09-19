“Essere tifosi è come avere fede”. Con queste parole il cantautore romano Carl Brave ha descritto il suo legame con la Roma in un video pubblicato sui canali social di Adidas.

L’artista ha ricordato i primi momenti vissuti da tifoso giallorosso:

“Il mio primo ricordo risale a quando ero piccolo, nella vecchia casa con i miei genitori. Era estate, guardavamo una partita della Roma in soggiorno, tutto buio. Ricordo la gioia, tutti erano felici e lo ero anch’io”.

Carl Brave ha poi raccontato cosa rappresenti per lui la maglia della Roma:

“Racchiude un mondo di sensazioni: sofferenza, amore, emozione, fomento. È un simbolo fortissimo”. Un legame che si riflette anche nella sua musica, in cui cerca di trasmettere “tanta romanità”.

Non è mancato un commento sulla nuova divisa giallorossa:

“Mi piace molto, ha eleganza, uno stile un po’ old school, vintage ma pulito, fresco”.