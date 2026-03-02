Il momento della Roma continua ad alimentare analisi e riflessioni nel panorama calcistico italiano. Tra aspettative europee e ambizioni in campionato, i giallorossi sono chiamati a compiere un ulteriore salto di qualità, soprattutto nelle sfide che pesano di più sulla classifica.

A parlarne è stato Fabio Caressa, intervistato da Il Messaggero. Ecco le sue parole:

Come vedi il percorso della Roma di Gasperini?

“Secondo me è una bella lotta per la Champions, anche il Napoli la metto dentro. Le squadre di Gasperini da qui in avanti in genere crescono. La Roma deve battere questo fantasma degli scontri diretti e potrebbe puntare anche a qualcosa di più del quarto posto. Si, mi aspettavo una Roma così perché conosco troppo bene Gasp, lo conosco anche umanamente e so la sua forza. Dietro quella apparente ruvidezza riesce ad instaurare un rapporto straordinario con i suoi calciatori e riesce a far credere ai suoi giocatori del valore di quello che fanno e questo è un grande pregio. Sono sicuro che ovunque andrà nella sua carriera farà bene”.

Con Malen da settembre, la Roma sarebbe più in alto?

“Con Malen da inizio stagione la Roma probabilmente sarebbe molto più vicina al Milan. Non da scudetto però sicuramente più in alto. All’inizio era in testa al campionato senza centravanti. Malen è un tipo di attaccante che fa la differenza”.