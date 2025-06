Il momento che sta vivendo la Nazionale italiana è tra i più critici degli ultimi anni, con la recente sconfitta contro la Norvegia che ha riacceso un’ondata di polemiche e dubbi sul futuro del commissario tecnico Luciano Spalletti. L’eco di questa disfatta ha coinvolto anche le figure istituzionali della FIGC e i principali opinionisti sportivi, tra cui Fabio Caressa, che non ha risparmiato critiche.

Caressa ha espresso un giudizio molto duro sulla prestazione degli Azzurri e ha suggerito una svolta netta in panchina: “Fossi in Gravina, alzerei il telefono e chiamerei Claudio Ranieri”. Secondo il giornalista, la sconfitta con la Norvegia è “la peggiore degli ultimi 25 anni” e il progetto tecnico di Spalletti sembra già in crisi, a meno di un anno dal suo insediamento.

Caressa ha inoltre sollevato interrogativi pesanti sulle scelte di convocazione: “Non ci sono i giocatori? Allora ci spieghino perché questo ostracismo nei confronti di Mancini, Romagnoli e Zaccagni. Ma perché non sono stati chiamati?”. Una riflessione che punta a mettere sotto esame la coerenza tecnica e le logiche interne alla selezione del gruppo azzurro.

Martedì sarà un giorno chiave: Spalletti incontrerà il presidente federale Gravina e non è escluso che possa arrivare un cambio alla guida della Nazionale. L’ombra di Ranieri, nome di esperienza e carisma, si fa sempre più presente.