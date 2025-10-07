Caressa esalta la Roma di Gasperini: “Numeri pazzeschi in difesa, è una delle migliori partenze della sua carriera.”

Fabio Caressa, nel suo ultimo intervento sul canale YouTube, ha analizzato l’avvio di stagione della Roma di Gian Piero Gasperini, sottolineando come i giallorossi abbiano sorpreso per solidità e rendimento.

“La Roma ha 15 punti. Credo che sia o la migliore o una delle migliori partenze di Gasperini nella sua carriera in Serie A. Ha dei numeri pazzeschi dal punto di vista difensivo, è prima in campionato per quasi tutti i dati difensivi. E questo perché ha una difesa molto forte, secondo me. Gli manca davanti qualcosa.”

Il noto giornalista di Sky Sport ha poi evidenziato come il lavoro del tecnico stia già producendo frutti oltre le aspettative:

“Rispetto a quello che potessi pensare all’inizio del campionato, la Roma è molto più avanti. Non pensavo che Gasp sarebbe riuscito a incidere immediatamente in questo modo.”

Caressa invita anche a rileggere i risultati della Roma con una prospettiva diversa, al di là delle vittorie di misura:

“Tutti dicono che la Roma ha fatto fatica, che ha vinto solo di un gol… però con la fatica e senza gli attaccanti, è prima col Napoli a 15 punti.”

E infine lancia uno sguardo al futuro con ottimismo:

“Se Gasperini trova il suo gioco, una pressione più alta, una maggiore verticalizzazione e una punta che possa aiutarlo, beh… le premesse sono importanti.”