Carboni: “Era il momento di dare una svolta alla stagione per tirarci fuori dalla fossa. Non abbiamo mai mollato”

Andrea Carboni, difensore del Cagliari, è stato intervistato durante il post partita di Cagliari-Roma 3-2. Queste le sue parole:

CARBONI AL SITO UFFICIALE DEL CAGLIARI

“Ci siamo guardati in faccia, era il momento di dare una svolta alla nostra stagione per tirarci fuori dalla fossa dove ci eravamo messi da soli. Il mister ci ha fatto capire che bisognava cambiare qualcosa per risalire la china. È presto, c’è tanto da fare, ci sono partite da giocare alla morte una dopo l’altra. Ci siamo, non abbiamo mai mollato nemmeno nei momenti più tosti, ora continuiamo senza fermarci“.

Sei sempre più convincente…

Sono all’inizio del mio percorso nel calcio, ho la fortuna di avere compagni e in particolare difensori esperti che mi danno una grossa mano. Devo crescere molto, sono giovane, giocare in un gruppo così e in scenari di questo tipo non può che aiutarmi e voglio dare il massimo per questa maglia.