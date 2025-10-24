Francesco Caputo, ex attaccante di Empoli e Sassuolo, intervistato da TMW Magazine, si è soffermato sulla lotta Scudetto.

La squadra favorita per lo Scudetto?

“Dico Napoli: è la favorita perché ha vinto lo Scudetto l’anno scorso e in automatico parte in prima fila. Poi si è rinforzato, avendo Conte in panchina sarà sempre lì a battagliare per confermarsi campione d’Italia. Non sarà solo però lì in vetta…“

Chi altro ci metti?

“Non dimentichiamoci dell’Inter, che è una grande squadra e lo sta dimostrando. Non dimentichiamo nemmeno il Milan, che con Allegri può dar fastidio fino alla fine. Bisogna stare attenti poi alla Roma. Conosciamo tutti come lavora Gasperini, i percorsi che fa fare alle squadre. Un campionato tutto da vivere, con possibili sorprese“.