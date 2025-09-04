Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di vari club italiani, è intervenuto ai microfoni di RETESPORT. Tra i vari temi affrontati, ha parlato anche di Gian Piero Gasperini, con cui ha lavorato al Genoa negli anni 2014 e 2015. Ecco le parole dell’ex DS:

Ha mai discusso con Gasperini?

“Sempre . Avevamo un rapporto straordinario siamo come fratelli. Tutti i venerdì cenavamo insieme a casa sua quindi ci confrontavamo sempre. Gasperini ha tanta personalità, un carattere forte ma è una persona splendida. Discutevamo sempre, ma il rapporto è durato negli anni anche quando le strade professionali ci hanno separato. Dato che è una persona straordinaria, non bisogna prenderlo in giro. Con lui ho avuto un problema quando gli ho nascosto qualcosa che poi è venuto a conoscere e si era creata una situazione di imbarazzo che poi abbiamo risolto”.

La presenza di Gasperini quanto influenza le scelte di mercato?

“È importante sapere come vuole giocare un allenatore e lui dà un’identità chiara alle sue squadre. Se lui vuole un esterno forte non posso portargli un centrocampista adattato. C’era un confronto continuo, alcuni giocatori che a me sembravano buoni a lui non piacevano. Una volta presi un calciatore e lui non lo voleva: non giocò mai, aveva ragione lui”.

Ha avuto modo di sentire recentemente Gasperini?

“Lo sento spesso, ha anche una casa vicino a me. Ha una grande personalità, questa sfida a Roma c’è l’ha a cuore. All’inizio ci sono stati anche degli striscioni contro di lui, è una sfida con se stesso. Questa situazione lo ha caricato, è una battaglia che vuole vincere. La tifoseria della Roma poi è unica, spettacolare”.