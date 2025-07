Capozucca scommette su Gasperini: “Alla Roma innesti importanti. Ha l’entusiasmo di un ragazzino”

Stefano Capozucca, attuale direttore di calciomercato.it e grande conoscitore del calcio italiano, è intervenuto durante la trasmissione “Tiamocalciomercato” per parlare del nuovo corso della Roma guidato da Gian Piero Gasperini. Il dirigente ha tracciato un profilo entusiasta del tecnico, sottolineandone qualità umane e professionali, e ha assicurato che il club è pronto a rinforzarsi in maniera significativa.

“Gasperini per me è un fratello, è stata una scoperta piacevole quando l’ho portato al Genoa. È un allenatore straordinario, un top. Basta vedere negli anni quello che ha fatto a Bergamo, è approdato a Roma ed ha un entusiasmo incredibile, è convinto di poter fare un ottimo lavoro in una piazza importante come la Capitale. Gasperini fa crescere molto i giovani, li fa maturare e fa aumentare il loro valore di mercato. A Roma arriveranno acquisti importanti. Gasp ha una grande personalità e vuole che lo abbia anche la sua squadra. Vuole vincere”.

Parole che lasciano pochi dubbi: la Roma ha scelto un condottiero determinato, e la società è pronta a dargli i mezzi per costruire una squadra competitiva, capace di rispecchiare la sua grinta e ambizione.