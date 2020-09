Capitan Dzeko spaventa Pirlo. Ma la Juventus ritrova Dybala

Corriere della Sera (P.Tomaselli – L.Valdiserri) – 8 giorni fa la Juventus stava per prendere Edin Dzeko, ma da allora in casa bianconera sono successe diverse cose. Il debutto contro la Samp ha convinto, poi c’è stato il caso Suarez e l’arrivo di Morata. Lo spagnolo non ha la stessa visione di gioco di Dzeko, ma può tornare molto utile. Ultimo aspetto il ritorno di Dybala tra i convocati. Dzeko sarà in campo, ma dalla parte della Roma, con la fascia da capitano al braccio. Venerdì scorso aveva praticamente svuotato l’armadietto e non era stato al 100%. Sabato era furibondo ma ha comunque partecipato alla riunione prepartita. Fonseca, come Mourinho nei primissimi tempi all’Inter, ha rivelato tutta la formazione titolare. Non l’aveva mai fatto e qualcuno ha letto questa novità come una critica velata al mercato della Roma. Il nome della discordia resta quello di Smalling che Fonseca vuole a tutti i costi.