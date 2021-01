Capello: “Derby? Giallorossi più pronti. Fonseca ha cultura e equilibrio, che in una piazza come Roma è qualità decisiva”

Corriere dello Sport (A. Santoni) – Fabio Capello ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo. Tra gli argomenti trattati il derby di venerdì. Ecco uno stralcio delle sue parole:

Venerdì arriva il derby romano con la Roma più avanti rispetto alla Lazio…

Come sempre, partita senza certezze. Ma vedo la Roma più pronta. Ecco una squadra che ammiro: ha qualità, sa cosa fare, gioca veloce. E un ottimo allenatore che ha analogie con Pioli. Fonseca mi è sempre piaciuto: ha cultura, intelligenza, equilibrio che in una piazza come Roma è qualità decisiva, non ha avuto paura di cambiare tatticamente, passando alla difesa a tre. Ci sono dei momenti in cui la squadra concede come contro l’Inter, in una bellissima partita. Ed è lì che deve migliorare. Anche la Lazio ha un grande allenatore però c’è qualcosa che non funziona più come un anno fa, tra alti e bassi e cali di concentrazione. Pur avendo un attaccante come Immobile che ti fa partire sempre da 1-0 è come se non si fosse mai ripresa veramente dallo stop della scorsa primavera.