L’ex tecnico della Roma, Fabio Capello, ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro di Gian Piero Gasperini e per il momento che stanno vivendo i giallorossi. Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex allenatore ha analizzato la crescita della squadra capitolina, oggi capolista a pari punti con il Napoli. Ecco le sue parole:

Roma in testa, comparsa o protagonista?

“Mi aspetto un campionato da Champions. Gasperini ha la mentalità vincente e del lavoro, che molte volte a Roma è difficile inculcare. Lui per ora ci è riuscito. Ha giocatori capaci tecnicamente come Soulé e Dybala: giocatori di classe finita, che possono risolvere le partite con un gol o con un passaggio. Non tutti ce l’hanno. La bravura di Gasperini e la spinta della piazza saranno molto importanti per la Roma“.