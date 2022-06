Capello: “La Roma ha vinto una coppa internazionale, europea. Dicono sia la terza, ma qualche volta è l’invidia che fa parlare”

Fabio Capello, ex allenatore giallorosso è intervenuto sulle frequenze dell’emittente radiofonica RADIO RADIO. L’ex allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la stagione dei giallorossi e la vittoria della Conference League, sottolineando che quest’ultima ha un grande valore essendo un trofeo internazionale europeo. Di seguito le sue parole:

“A Mourinho, e l’ho già dichiarato, a Sarri e a Spalletti bisogna dare tempo per trovare giocatori per la loro idea di gioco, per trasmettere le loro idee di gioco. Quest’anno è stato un anno di transizione, l’anno prossimo non ci sono giustificazioni per nessuno. La Roma ha vinto una coppa internazionale, europea. Dicono che sia la terza, ma non è così: quando si vince a livello internazionale c’è grande rispetto e grande valore per quello che hai vinto. È importantissimo questo. Qualche volta è l’invidia che fa parlare perché se l’avessero vinta altre squadre, magari avrebbero fatto la stessa festa che ha fatto la Roma”.