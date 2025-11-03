Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club riguardo la sfida giocata ieri dai giallorossi contro il Milan a San Siro. Queste le sue parole:

“La Roma ha dimostrato che nelle posizioni di vertice può starci. Ha una squadra che ha nel DNA quello che Gasp vuole vedere: grande determinazione, voglia, sacrificio da parte di tutti. Soulé e Dybala hanno corso e pressato nel recupero palla, ed è un segno. Secondo me questa Roma sarà una sorpresa per tutto l’anno”, ha spiegato Capello. “Forse qualcosa in più Gasperini poteva farla, mettendo prima una punta: ci sono stati molti cross, ma non c’era un colpitore vero. Anche sui calci d’angolo non è mai stata pericolosa. Però mi è piaciuta molto”.