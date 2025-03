Fabio Capello, , allenatore della Roma dal 1999 al 2004, con i giallorossi ha vinto un campionato nel 2001 e una Supercoppa italiana. L’ex tecnico della squadra capitolina è stato invitato al WEmbrace Awards 2025, evento celebrato a Milano. L’allenatore italiano ha parlato del futuro allenatore giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni:

“Spero che il prossimo allenatore sia selezionato con attenzione. Mi sembra che Ranieri stia gestendo la situazione molto bene e che la società stia puntando su qualcuno che conosce il valore necessario per fare bene a Roma. La Roma è una piazza particolare e serve qualcuno in grado di interpretarla nel modo giusto. Ho sentito l’ultima dichiarazione di Ranieri, in cui diceva che tutti i nomi circolati non erano quelli con cui aveva parlato. Questo dimostra che si sta muovendo con grande lucidità.

Non allenerò più, vista l’età. Non voglio sentirmi dire: ‘Quello li è un po’ rinco, allora non lo voglio’.