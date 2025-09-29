Capello incorona Gasperini: “Abbiamo la stessa esigenza, è lui il mio erede” – VIDEO

La Roma di Gian Piero Gasperini vola e convince. L’ex tecnico dell’Atalanta ha iniziato nel migliore dei modi la sua nuova avventura sulla panchina giallorossa, conquistando risultati e consensi che non arrivano solo dai tifosi.

Tra le voci che si sono alzate in suo favore spicca quella autorevole di Fabio Capello. Intervistato da Alessandro Cattelan nel podcast Supernova, l’ex allenatore della Roma non ha usato mezzi termini nel tracciare un parallelo tra sé e Gasperini:

“Dall’esigenza che vedo che mantiene in tutte le squadre in cui è andato, Gasperini secondo me è uno di quelli un po’ come me, molto mirato nell’ottenere dai giocatori le cose che lui pensa siano importanti per la squadra. Lo dico perché finché era all’Atalanta era in un posto per certi aspetti ‘comodo’. Conoscendo la difficoltà di Roma penso sia entrato a pie’ pari e si vedono già i primi risultati, mi sembra positivo”.

Un’investitura concreta, capace di esprimere idee forti. Capello non si limita a un elogio: riconosce in Gasperini la stessa “fame” e la medesima intransigenza che lo hanno reso uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio italiano.