Capello: “Il tecnico giusto per le pressioni della città. Zaniolo sarà il suo Batistuta”

La Repubblica (M. Pinci) – “Mourinho come me? Sì, il paragone ci può stare”. Parola di Fabio Capello, il tecnico che nel 2001, due anni dopo il suo arrivo, condusse la Roma al suo ultimo scudetto. Sono passati vent’anni da quel successo, eppure l’idea che hanno avuto Dan e Ryan Friedkin di puntare su “uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio” pare mossa dallo stesso spirito che suggerì a Sensi di scegliere il tecnico goriziano alla fine del secolo scorso, quando di uno scudetto a Roma non si sentiva parlare da qualcosa come 16 anni.

Capello, pensa che Mourinho sia davvero l’allenatore giusto per riportare un titolo alla Roma?

Credo che abbiano preso un allenatore di esperienza, che ha una qualità: vorrà innanzi tutto far vedere il suo valore. È andato via dall’Italia dopo aver vinto tutto, credo che potrà dare alla Roma quello spirito che lui trasmette, quella mentalità vincente, quella voglia di provare sempre a vincere.

Si rivede nel portoghese? L’attitudine ai successi, il carattere deciso, sembrate piuttosto simili, no?

Be’, insomma. Sì, la scelta può essere simile, il paragone ci può stare. Ma siamo diversi. E poi sono passati vent’anni.

E caratterialmente? Come lo immagina il confronto tra Mourinho e la famosa piazza romana?

Mourinho è un tecnico abituato a tutte le pressioni: ricordatevi sempre che ha allenato il Madrid, ha allenato all’Inter, non è che quelle siano piazze facili. Ma….

Ma Roma è diversa.

Esattamente. Mai dare per scontato che sia come le altre. Non è una frase fatta quando si dice che Roma è piazza a parte: lo avete visto prima della partenza della squadra per Manchester? Non è che capiti ovunque. Poi ha l’altra faccia, quella delle radio, dei tifosi. E chissà adesso con le nuove diavolerie tecnologiche.

Crede che la squadra sia adatta a un progetto che punta a vincere?

A me piace, la Roma ha una buona squadra. E permettetemi, a me piace anche Fonseca, è stato molto criticato, ma nel momento più importante della stagione ha perso per una serie di infortuni i giocatori più importanti.

Per lei fu determinante l’acquisto di un giocatore come Batistuta.

Servono giocatori così per vincere.

E chi crede possa essere il giocatore chiave per far vincere la Roma di Mourinho?

Vi faccio un test, è infortunato e non gioca da un bel po’…

Pensa a Zaniolo.

Esattamente. Zaniolo è un giocatore fortissimo, io sono un suo grande estimatore. Può essere l’uomo in grado di far fare il salto di qualità alla Roma. Ma deve ricordarsi che dipende sempre prima di tutto da lui.