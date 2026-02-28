Capello: “Il nostro calcio è lento. In Europa è perdente”

CORRIERE DELLA SERA (Davide Stoppini) – “La Serie A è un calmante”. Così Fabio Capello, con negli occhi la settimana europea delle italiane, nel cuore lo stato di salute del nostro calcio, nella testa una vita a cercare di trovare le soluzioni, più che i problemi. “Le nostre partite sono di una lentezza esasperante”.

È un problema di mentalità? “Andiamo piano perché gli arbitri fermano tutto, spezzettano sempre il gioco. In Europa la storia è diversa. E quando poi andiamo a misurarci su quel terreno, spesso rischiamo di perdere”.

L’Inter rientra in questa categoria? “Contro il Bodo la squadra era trattenuta. In Norvegia Chivu non ha giocato con i migliori pensando al campionato, al ritorno si è vista una formazione col freno a mano tirato. Dopo l’eliminazione invece non ho visto rabbia nei protagonisti. Di sicuro il segnale negativo è arrivato. Ci si aspettava tutti molto di più. E invece niente, tutti contenti per lo scudetto vicino. Penso che l’Inter avesse un organico tale da poter lottare in tutte le competizioni”.

Per fortuna c’è l’Atalanta. “Quella è la via giusta. Se si corre, se si aumenta l’agonismo, si pressa e si attacca di più, con meno passività e meno passaggi laterali, si riescono ancora a fare cose buone. Non credo quindi alla crisi del calcio italiano in generale. Credo piuttosto che conti il tipo di approccio alle partite”.

Juve fuori dalla Champions e a -4 dal quarto posto: con la Roma è l’ultima spiaggia? “Mancano ancora troppe partite per definirla tale. Ma certo è importante. La Juve ha giocato una gara coraggiosa con il Galatasaray. E deve considerarla come un punto di ripartenza. Sono due le vie possibili: concentrarsi sul risultato o sulla prestazione. Il primo ti demoralizza, la seconda deve caricarti”.

Diciassette gol subiti nelle ultime sei partite: siamo di fronte a una crisi di rigetto della squadra? “La definirei una crisi di personalità. Spalletti ha chiesto troppo ai suoi giocatori e loro non hanno digerito, non hanno assimilato i concetti. Mi è sembrato di rivedere l’Italia degli ultimi Europei. Ha pagato Di Gregorio, ma la verità è che la fase difensiva è corale: se c’è chi in arca non marca e manca l’attenzione, è difficile…”.

Attenzione che invece sembra avere la Roma. “E una squadra in fiducia, che ha grande convinzione, gioco e mentalità. E poi ora sembra che sia contento persino Gasperini, con Malen ha il centravanti che voleva. Certo, paragonarlo a Vialli mi pare troppo. Su Roma-Juve di domani pesano le assenze di Dybala e Soulé. Ma Gasp ha Svilar: quel ragazzo porta punti veri”.

Se deve sceglierne una, chi inserisce per lo scudetto del prossimo anno? Juve o Roma? “Dipenderà dagli acquisti. Conosco e stimo Massara, mi piace molto. Mentre il lavoro di Comolli andrebbe messo in discussione. In ogni caso, la penso così: meglio prendere un solo giocatore, mirato, piuttosto che 3 scommesse”.

Capitolo arbitri. Siamo al punto di non ritorno? “Gli arbitri non conoscono la dinamica del gioco del calcio, i contatti non sono tutti uguali. Ora ci siamo inventati il fallo per il pestone! E poi, se un giocatore alto 190 cm salta e allargando il braccio sfiora la testa di chi è 15 cm più basso, può essere fallo? Basterebbe mettere al Var, vicino a un arbitro, un ex giocatore o un ex allenatore”.

Riusciremo a vedere un Mondiale con l’Italia, la prossima estate? “Sarebbe un dramma sportivo, non riuscirci. Ma sono fiducioso. In attacco siamo a posto, a centrocampo siamo messi bene. Certo, il guaio è in difesa, però mi fido di Gattuso: ha riportato mentalità e voglia di sacrificio”.